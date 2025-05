Tödliche Polizeischüsse – Beamte in «Hochstresssituation»

Der Landespolizeipräsident in Niedersachsen, Axel Brockmann, hat im Landtag über den aktuellen Stand der Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen in Oldenburg informiert. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa) –

Die tödlichen Polizeischüsse auf den 21-jährigen Lorenz in Oldenburg sollen so schnell und so gründlich wie möglich aufgeklärt werden. Das sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann im Innenausschuss des Landtags in Hannover, wo er gemeinsam mit einem Vertreter des niedersächsischen Justizministeriums über den aktuellen Ermittlungsstand informierte.

Der Fall sei tragisch – in jeder Hinsicht, sagte Brockmann. «Mein Bedauern und mein tiefes Mitgefühl richten sich insbesondere an die Angehörigen des Verstorbenen.» Auch bei Polizei und Rettungsdiensten hätten die tödlichen Schüsse tiefe Spuren hinterlassen.

Polizisten in einer «Hochstresssituation»

Der genaue Ablauf des Geschehens in der Nacht zum Ostersonntag ist demnach noch unklar. Es sei aber naheliegend, dass die beiden Polizisten in einer Hochstresssituation waren. Demnach befanden sie sich in einem Fahndungseinsatz nach einer männlichen Person, die vor einer Diskothek Reizgas gegen andere Menschen eingesetzt hatte. «Sie wussten, es ist ein Messer beim Täter vorhanden. Sie wussten, der Täter hat vorher schon andere Personen angegriffen, unmittelbar, direkt vorher in Oldenburg in der Innenstadt.» Dies alles müsse auch berücksichtigt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schoss ein 27-jähriger Polizeibeamter fünfmal in Richtung des jungen Mannes und traf ihn mindestens dreimal von hinten in Oberkörper, Hüfte und Kopf. Zudem wurde der Schwarze möglicherweise durch einen Streifschuss am Oberschenkel verletzt. Der junge Deutsche erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Unklar aus welchem Abstand geschossen wurde

Bisher fehlten noch wichtige Erkenntnisse, zum Beispiel aus welchem Abstand geschossen wurde, sagte Martin Speyer, Referatsleiter im Justizministerium. Der Beamte, der die Schüsse abgab, habe in der Klinik eine Augenspülung erhalten, weil er mutmaßlich eine Bindehautverletzung hatte.

Für den Einsatz ihrer Dienstwaffe gibt es für die Polizei strenge rechtliche Vorgaben, sie dürfen etwa in einer Notwehrsituation eingesetzt werden. Gegen den Schützen wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Messer mit sieben Zentimeter langen Klinge

Laut Speyer war das 21-jährige Lorenz zuvor an einer Disco-Tür abgewiesen worden, weil er einen Jogginganzug trug. Er habe dann ein Glas in Richtung der Türsteher geworfen und Reizgas versprüht. Fünf Personen seien leicht verletzt worden. Der junge Mann sei weggelaufen und habe Verfolger mit einem Messer bedroht. Im Krankenhaus wurde in der Hosentasche von Lorenz ein Messer mit einer sieben Zentimeter langen Klinge gefunden.

Was genau am Tatort passierte, ist unklar. Die Bodycams der Beamten waren nicht eingeschaltet, ihr Einsatz ist freiwillig. Nach Angaben des zweiten Polizisten, der in der Nacht im Einsatz war, soll Lorenz auf die Beamten zugelaufen und in seiner Jacke gekramt haben. Die beiden Polizisten hätten dann ihre Dienstwaffen gezogen und ihn aufgefordert, stehenzubleiben. Der beschuldigte Polizist sei genauso zu Boden gegangen wie der 21-Jährige.