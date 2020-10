Tödliche Messerstiche: Zwei Männer in Lübeck vor Gericht

Lübeck (dpa/lno) – Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 21-Jährigen stehen von Freitag an zwei Männer in Lübeck vor Gericht. Im Streit um ein Drogengeschäft sollen die 27 und 32 Jahre alten Angeklagten am 20. April dieses Jahres auf einem Supermarktparkplatz den 21-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der junge Mann verblutete nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch am Tatort. Seinen 20 Jahre alten Bruder und zwei weitere Männer, die dem Angegriffenen zu Hilfe kommen wollten, sollen die Angeklagten und ein gesondert verfolgter Mittäter mit dem Tod bedroht haben.

Für den Prozess wegen des Verdachts des Totschlags und der Nötigung sind zunächst zwölf Verhandlungstage angesetzt. Das Gericht hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft 35 Zeugen und zwei Sachverständige geladen.