Tödliche Messerstiche in Shisha-Bar: Prozessbeginn

Hamburg (dpa/lno) –

Sechs Monate nach einem tödlichen Streit in einer Hamburger Shisha-Bar beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht. Angeklagt ist ein 48-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft Totschlag vorwirft. Bei dem Streit am frühen Morgen des 26. März soll sich der Angeklagte ein Messer gegriffen und seinem Kontrahenten vier Stiche in den Oberkörper versetzt haben. Der 35-Jährige starb trotz Reanimationsbemühungen wenig später im Krankenhaus. Zwei Tage nach der Tat hatte sich der mutmaßliche Täter – nach Polizeiangaben ein Montenegriner – gestellt. Zu der Auseinandersetzung war es nach einer privaten Feier in der Bar im Stadtteil Hammerbrook gekommen.