Tödliche Hinterhofschüsse: Verteidigung-Plädoyers erwartet

Braunschweig (dpa/lni) – Gut ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in einem Hinterhof in Salzgitter steht der Mordprozess gegen einen 34-Jährigen vor dem Abschluss. Heute werden im Braunschweiger Landgericht die Plädoyers der Verteidigung sowie der Nebenklage erwartet. Dem Syrer wird vorgeworfen, den aus dem Irak stammenden Lebensgefährten seiner Schwester am 26. Januar 2019 auf einem Parkplatz getötet zu haben, weil er die Beziehung nicht duldete.

Für die Anklage sind in diesem Fall die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe erfüllt. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb am Montag eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, wodurch eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren Gefängnis deutlich schwieriger wäre. Das Urteil soll am 13. Februar fallen.