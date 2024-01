Tödliche Auseinandersetzung: Identität des Opfers geklärt

Heide (dpa/lno) –

Die Identität des 21-Jährigen, der am Sonnabend nach einer Auseinandersetzung in Heide gestorben war, ist nach Angaben der Polizei geklärt. Der Mann stammte aus Albanien und sei in Heide zu Besuch gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er war nach Polizeiangaben am Sonnabend vor einem Lokal in Heide nach der Auseinandersetzung mit einem 30 Jahre alten Mann im Krankenhaus gestorben.

Der 30-Jährige aus Hamburg wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Da gegen ihn jedoch kein dringender Tatverdacht bestanden habe, sei kein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machte die Polizei auch am Dienstag keine Angaben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.