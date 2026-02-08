Tödliche Attacke in Hamburg: Ermittlungen dauern an

Hamburg (dpa/lno) –

Nach der tödlichen Attacke auf einen 24-Jährigen in Hamburg-Eißendorf gibt es bisher keine neuen Hinweise auf die Täter. Auch zu den Hintergründen des Angriffs gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann war am Freitagabend mit einem 23-Jährigen zu Fuß unterwegs, als die beiden von fünf Maskierten attackiert wurden.

Der 23-Jährige konnte fliehen. Er fand seinen Begleiter nach mehreren fehlgeschlagenen Anrufversuchen mit schweren Kopfverletzungen in einer Seitenstraße wieder, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später starb der Mann im Krankenhaus an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.