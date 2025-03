Tödlich verletzte Frau in einem Haus im Kreis Peine entdeckt

Edemissen (dpa/lni) –

In Edemissen im Landkreis Peine ist eine tödlich verletzte Frau gefunden worden. Die 38-Jährige wurde bereits am Freitagvormittag von Zeugen in einem Wohnhaus entdeckt, wie die Polizei heute mitteilte. Die Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod der Frau feststellen können. Am Tatort wurden laut Polizei Spuren gesichert. Jetzt laufe ein Ermittlungsverfahren, um die Ursache für den Tod der Frau herauszufinden. Welcher Art die «erheblichen Verletzungen» der 38-Jährigen waren, sagten die Ermittler nicht. Sie machten auch keine Angaben dazu, wer die Tote entdeckte. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf weitere Zeugenhinweise.