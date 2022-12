Tödlich verletzt: Mann zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt

Nützen (dpa/lno) –

Der Fahrer eines Logistikunternehmens ist am Donnerstag im Kreis Segeberg zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 47-Jährige hinter seinem Sattelauflieger gestanden und dessen Türen geöffnet als der Lkw eines Kollegen ins Rollen kam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde er zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Der Mann starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Grund für den Betriebsunfall auf dem Gelände des Logistikunternehmens in Nützen könne eine nicht angezogene Handbremse sein, teilte die Polizei weiter mit. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Gegen den 57 Jahre alten Kollegen wird wegen dieses Anfangsverdachtes zunächst wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.