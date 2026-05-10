Todesfall in psychiatrischer Klinik in Dannenberg

Dannenberg (dpa/lni) –

Zu einem Todesfall ist es in einer psychiatrischen Einrichtung in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gekommen. Zwei Patienten im Alter von 64 und 47 Jahren hätten Streit gehabt, teilte die Polizei mit.

Möglicherweise starb der Jüngere infolge des Streits nach einem Sturz am Freitagabend. Das sei aber bislang nicht sicher. Auch ein natürlicher Tod komme in Betracht. Mitarbeiter des Pflegeheims im Ortsteil Riekau sowie der 64-Jährige hatten Polizei und Notarzt alarmiert.

Die weiteren Ermittlungen auch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg dauern an. Auch die Frage einer möglichen Obduktion werde geklärt.