Elze (dpa/lni) –

Ein Mann hat einem Mitarbeiter eines Supermarkts in Elze (Landkreis Hildesheim) mit dem Tod gedroht. Zuvor hatte er Teigwaren angefasst und anschließend wieder zurücklegt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angestellte sprach den Mann darauf an und wurde bedroht. Als die Polizei dem Kunden am Samstag einen Platzverweis aussprach, beleidigte er den Angaben nach die Beamten.