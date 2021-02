Todesangst im Technikraum: Prozess wegen versuchten Mordes

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Wegen versuchten Mordes an seinem Ex-Chef steht ein früherer Mitarbeiter der Universität Bremen seit Montag vor Gericht. Der 64-Jährige habe sein Opfer mit einer Metallstange auf den Hinterkopf geschlagen, sagte die Staatsanwältin in Bremen zu Prozessbeginn. Die Anklage gehe aber davon aus, dass er die Tat «im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit» begangen habe (Az.: 21KS 280 JS 900013/20). Der Angriff des Mannes Ende Juli 2020 führte zu einem stundenlangen Polizeieinsatz an der Universität, bis er schließlich festgenommen wurde.

Der Angeklagte, Haustechniker an der Universität, äußerte sich nicht selbst. Für ihn schilderte sein Anwalt eine lange Geschichte psychischer und sozialer Probleme, mehr oder weniger erfolgreicher Wiedereingliederungen. Sein Mandant habe sich von gemobbt gefühlt. «Er wurde an der Universität nur noch als Bedrohung wahrgenommen.»

Das Opfer, ein 51-jähriger Funktionsmeister in der Haustechnik, berichtete von Schwierigkeiten mit dem Einzelgänger, der schnell aufbrausend wurde. Einmal habe der Angeklagte einem Kollegen ein Brötchen ins Gesicht gedrückt, als er sich gehänselt fühlte. Einem anderen Mitarbeiter habe er die Tür mit Wucht vor den Kopf geschlagen. Der Mann sagte, er habe an der Universität ein Mobbing-Verfahren gegen sich selbst eröffnet, um offiziell von den Vorwürfen des Angeklagten entlastet zu werden.

Am Tattag drang der eigentlich krankgeschriebene Angeklagte in den Technikraum eines naturwissenschaftlichen Gebäudes ein und schaltete eine Lüftung ab. Er habe gewusst, dass dies seinen Chef auf den Plan rufen würde, sagte die Staatsanwältin. Tatsächlich kam der Meister in den Raum und sah nach dem Fehler. Seiner Schilderung nach schlug ihn der Angeklagte einmal mit der langen Stange auf Kopf und Schulter, einen anderen Schlag habe er mit dem Arm abwehren können.

Dann sei er in Todesangst in einen Aufenthaltsraum geflüchtet und habe die Polizei alarmiert. Der Angeklagte habe mit einer Axt versucht, in diesen Raum einzudringen. «Ich sah das Axtblatt durch die Tür kommen.» Der 51-Jährige flüchtete durch eine weitere Tür. Einer Kollegin gelang es, sich aus dem Gebäude zu retten.

Sein Mandant habe den Vorgesetzten an dem Tag nur fesseln und zur Rede stellen wollen, sagte der Verteidiger. Dann habe er das Wort «Mobbing» ans Gebäude sprühen und sich mit einer Überdosis Medikamente und einen Sturz vom Dach umbringen wollen. Nach mehreren Stunden auf dem Dach konnte ihn die Polizei aber festnehmen. Für den Prozess sind Termine bis in den März angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-254729/2