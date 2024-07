Tod von zwei Kindern – Verteidigung lehnt Sachverständige ab

Hannover (dpa/lni) –

Im neuerlichen Mordprozess wegen eines verbotenen Autorennens mit zwei toten Kindern hat die Verteidigung der Hauptangeklagten beantragt, die Sachverständigen wegen möglicher Befangenheit abzulehnen. Außerdem beantragten die Anwältinnen im Landgericht Hannover ein ergänzendes psychologisches Gutachten auch zur Empathiefähigkeit der 42-Jährigen sowie ein Gutachten zu einer möglichen posttraumatischen Belastungsstörung nach dem Unfall. Zuvor hatten die Sachverständigen zur Persönlichkeit der Frau nur wenig beizutragen. Die Staatsanwältin beantragte, diese Anträge zurückzuweisen.

Der Fall muss am Landgericht neu verhandelt werden, weil der Bundesgerichtshof das vorherige Urteil vom April 2023 wegen Rechtsfehlern weitgehend aufhob – die Hauptangeklagte war zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, der mitangeklagte 41 Jahre alte zweite Autofahrer zu vier Jahren. Ursprünglich wurden die Polin und der Deutsch-Italiener wegen Mordes beziehungsweise Beihilfe zum Mord angeklagt, verurteilt wurden sie allerdings wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge.

Das Landgericht sah es im vergangenen Jahr als erwiesen an, dass die Angeklagten sich im Februar 2022 in Barsinghausen im Raum Hannover ein verbotenes Autorennen geliefert hatten. Demnach sollen sie mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde nebeneinanderher gerast sein – erlaubt war Tempo 70. In einer Kurve verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, es kam zum Zusammenstoß mit entgegenkommenden Autos. Der Wagen einer Familie wurde auf einen Acker geschleudert, die angeschnallten zwei und sechs Jahre alten Jungen auf der Rückbank starben.