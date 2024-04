Tod nach Zahn-OP: Zwei Mediziner vor Hamburger Gericht

Hamburg (dpa/lno) –

Acht Jahre nach dem Tod eines jungen Patienten in einer Praxis in Hamburg-Altona müssen sich von Donnerstag (9.30 Uhr) an eine Zahnärztin und ein Anästhesist vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Praxis-Inhaberin und der Anästhesist sollen am 27. Mai 2016 bei dem Patienten eine auf mehrere Stunden angelegte Zahnbehandlung unter Vollnarkose durchgeführt haben.

Dabei hätten sie den 18-Jährigen nicht ordnungsgemäß über alle Risiken und die Art der Narkose-Überwachung aufgeklärt. Wegen der unsachgemäßen Narkose-Führung sei es zu einem Herz-Kreislauf-Versagen gekommen. Dies sei vom Anästhesisten falsch gedeutet worden. Der Rettungsdienst sei deshalb erst verspätet alarmiert worden. Der 18-Jährige starb kurze Zeit später im Krankenhaus (Aktenzeichen 602 Ks 2/23).