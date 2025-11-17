Tod nach mutmaßlicher Attacke – Ermittler prüfen Obduktion

Rickling (dpa/lno) –

Ein 93 Jahre alter Mann ist nach einer mutmaßlichen Attacke in Rickling (Kreis Segeberg) gestorben. Die zuständige Staatsanwaltschaft muss nun darüber entscheiden, ob eine Obduktion des Leichnams erfolgen soll, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Diese könnte klären, ob der Tod mit einem Vorfall am 3. November in Zusammenhang steht. Zuvor hatte der «Holsteinische Courier» auf seiner Internetseite berichtet.

Nach Polizeiangaben war der 93-Jährige am 3. November in Rickling vermutlich mit einer Stichwaffe verletzt worden. Lebensgefahr bestand demnach damals nicht. Unter Tatverdacht steht ein 69-Jähriger. Weitere Angaben zu den Hintergründen wollte der Polizeisprecher nicht machen.