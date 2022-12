Tod einer 15-Jährigen: Prozess gegen Mitschüler beginnt

Braunschweig (dpa) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens im niedersächsischen Salzgitter beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen. Gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Mitschüler soll der Angeklagte die Jugendliche im Juni dieses Jahres auf einem verwilderten Grundstück erstickt und ihre Leiche in einem Gebüsch versteckt haben. Der Jugendliche muss sich am Landgericht Braunschweig wegen heimtückischen Mordes verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, «gemeinschaftlich handelnd mit einer strafunmündigen Person» das Mädchen getötet zu haben. Den Ermittlungen zufolge hatten die beiden Jungen schon seit etwa Mitte Mai geplant, die 15-jährige Anastasia zu töten. Der Angeklagte ist nach Gerichtsangaben auch zum Verhandlungsauftakt noch 14 Jahre alt. Der Prozess vor der Jugendstrafkammer soll daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Insgesamt sind 13 Verhandlungstermine geplant. Ein Urteil könnte demnach Ende Februar fallen, dann droht dem 14-Jährigen nach dem Jugendstrafrecht eine maximale Haftstrafe von zehn Jahren. Der mutmaßliche Mittäter war zum Tatzeitpunkt noch nicht strafmündig und wurde mit Zustimmung der Eltern in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben das Opfer und die mutmaßlichen Täter einen russischen Migrationshintergrund. Die 15-Jährige war russische Staatsangehörige, die mutmaßlichen Täter haben die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.