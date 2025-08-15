Tochter von Udo Jürgens stellt Fotokunst auf Sylt aus

Die Tochter des Entertainers Udo Jürgens, Jenny, ist auch Fotografin und stellt nun einige ihrer Bilder auf Sylt aus. (Archivbild) picture alliance / dpa

Kampen (dpa/lno) –

Jenny Jürgens, Schauspielerin und Tochter des verstorbenen Entertainers Udo Jürgens, zeigt von Samstag an auf Sylt einen Teil ihrer Fotografien. Die 58-Jährige stellt in Kampen rund 30 Arbeiten aus ihrer Serie «Miradas» vor. Miradas ist spanisch und heißt Blicke. Für die Fotoserie hat Jürgens über mehrere Jahre hinweg Menschen, Augenblicke und Situationen fotografiert, die bei ihr emotional etwas ausgelöst haben. Die Ausstellung läuft bis Ende August.