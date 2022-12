TK: Rekord bei Atemwegserkrankungen in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Krankheitsbedingt haben in Schleswig-Holstein zuletzt nach Daten der Techniker Krankenkasse (TK) so viele Menschen wie nie zuvor wegen Atemwegserkrankungen und Erkältungen bei der Arbeit gefehlt. Bei der Kasse liege der Krankenstand der dort versicherten Erwerbstätigen in solchen Fällen bei 1,20 Prozent, wie die TK am Donnerstag mitteilte. Damit liegt die Zahl der Krankmeldungen bereits vor Ende des Jahres rund 172 Prozent über dem Vorjahreswert (0,44 Prozent) und fast 67 Prozent über dem bisherigen Höchstkrankenstand bei Atemwegserkrankungen von 0,72 Prozent 2018.

«Einer der Gründe für den ungewöhnlich hohen Anstieg des Krankenstandes im Vergleich zu 2021 ist, dass die im Vorjahr geltenden Abstands- und Hygieneregelungen zu einem starken Rückgang der Krankmeldungen aufgrund von Erkältungskrankheiten geführt haben», sagte der Leiter der Landesvertretung Sören Schmidt-Bodenstein. Grundlage sind die Daten von rund 260.000 TK-Versicherten in Schleswig-Holstein.