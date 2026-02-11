Tjarks begrüßt Pläne des Bundes zur Führerschein-Reform

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks hat die Vorschläge der Bundesregierung für einen günstigeren Führerschein gelobt. «Wir begrüßen es sehr, dass der Bund nun mit der überarbeiteten Fassung der Eckpunkte für mehr Effizienz, mehr Transparenz und weniger Bürokratie sorgt, um die Kosten zu senken und die Ausbildung schneller und unkomplizierter zu gestalten», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Führerschein muss unabhängig vom Geldbeutel möglich sein

Hamburg habe sich intensiv für die Reform der Fahrschulausbildung eingesetzt, denn der Erwerb des Führerscheins sei insbesondere in Hamburg zu teuer. «Uns ist es wichtig, dass ein Zugang zum Führerschein unabhängig vom Geldbeutel möglich ist, damit niemand aus finanziellen Gründen von gesellschaftlicher Teilhabe oder beruflichen Chancen ausgeschlossen bleibt», sagte Tjarks.

Den Plänen von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zufolge soll der Erwerb des Führerscheins einfacher und digitaler werden, für Fahrschulen soll es weniger Bürokratie geben. Konkret geplant ist unter anderem die Möglichkeit eines reinen theoretischen Online-Unterrichts. Fahrschulen sollen auf die Anmietung oder den Erwerb von Schulungsräumen verzichten können. Der Fragenkatalog für die Theorieprüfung soll um knapp 30 Prozent verringert werden. Die Zahl verpflichtender Sonderfahrten beim Pkw-Führerschein – das sind etwa Autobahnfahrten – soll verringert werden.

Teil der praktischen Ausbildung auch mit Hilfe der Eltern

Geplant ist außerdem eine «Experimentierklausel» -dabei geht es um eine auf fünf Jahre zeitlich befristete Regelung über eine «Laienausbildung». Einen Teil der praktischen Fahrausbildung für den Erwerb des Pkw-Führerscheins sollen Fahrschüler mit Eltern oder Freunden absolvieren können – in Österreich werde dies erfolgreich gemacht. Laut Ministerium liegen die Kosten für einen Pkw-Führerschein derzeit im Durchschnitt bei rund 3.400 Euro.