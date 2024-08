Titelverteidigerin Rus erreicht Endspiel der Hamburg Open

Erneut im Endspiel am Hamburger Rothenbaum: Die Tennisspielerin Arantxa Rus aus den Niederlanden. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Titelverteidigerin Arantxa Rus kann weiter auf ihren zweiten Triumph am Hamburger Rothenbaum hoffen. Beim WTA-Turnier ECE Ladies Hamburg Open setzte sich die an Nummer drei gesetzte Niederländerin am Freitag im Halbfinale mit 6:4 und 6:3 gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse durch.

Endspiel-Gegnerin der 33-Jährigen ist am Samstag um 13.00 Uhr die Ungarin Anna Bondar. Die 27-jährige Nummer vier der Setzliste hatte im ersten Spiel des Tages nach 2:33 Stunden mit 6:1, 3:6 und 6:4 gegen Olga Danilovic aus Serbien gesiegt. Die Turnierfavoritinnen Mayar Sherif (Ägypten) und Tamara Korpatsch (Deutschland) waren am Vortag jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.