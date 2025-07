Titelverteidigerin Bondar besiegt Favoritin Alexandrowa

Anna Bondar steht in Hamburg erneut im Halbfinale. Frank Molter/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Tennisspielerin Anna Bondar darf weiter vom erneuten Triumph am Rothenbaum träumen. Die Titelverteidigerin setzte sich bei den MSC Hamburg Ladies Open in einer dramatischen Viertelfinalpartie gegen die favorisierte Jekaterina Alexandrowa mit 6:7 (1:7), 6:3 und 7:6 (7:4) durch.

Bondar trifft am Samstag in der Vorschlussrunde auf Kaja Juvan. Die Slowenin hatte bei dem WTA-250er-Turnier zuvor die Spanierin Leyre Romero Gormaz mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:4 bezwungen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Dayana Yastremska (Ukraine) und Lois Bossion (Frankreich) gegenüber. Während die an 2 gesetzte Ukrainerin mit 7:6 (7:1), 3:6, 6:2-Erfolg gegen Dalma Galfi (Ungarn) gewann, feierte die French-Open-Halbfinalistin einen souveränen 6:3,6:3-Erfolg gegen Wiktorija Tomowa (Bulgarien).

Titelverteidigerin mit keinem guten Auftakt

Bondar war gegen Alexandrowa, die im Achtelfinale die letzte verbliebene Deutsche Caroline Werner hinausgeworfen hatte, schlecht in die Partie gestartet. Die später siegreiche 28-Jährige lag im ersten Durchgang mit 0:3 und 1:4 hinten, zwang ihre Gegnerin aber noch in den Tiebreak. Nach dem Satzausgleich lag Bondar im dritten Abschnitt nach einem Break mit 5:4 vorn, verpasste bei eigenem Aufschlag jedoch die Entscheidung. Im erneuten Tiebreak nutzte sie per Netzroller ihren dritten Matchball.