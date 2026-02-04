Titelverteidiger Stuttgart im Pokal in Kiel gefordert

In Kiel steht am Mittwoch das nächste Pokal-Viertelfinale an. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Kiel (dpa) –

Der VfB Stuttgart stellt sich auf einen frostigen Pokal-Abend ein, Holstein Kiel hofft auf die nächste Überraschung. Eisige Temperaturen werden erwartet, wenn der Fußball-Zweitligist im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) den schwäbischen Titelverteidiger herausfordert.

Die Stuttgarter sind in guter Form, feierten zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie und hoffen auf den dritten Halbfinal-Einzug im Pokal innerhalb von vier Saisons. Im vergangenen Frühjahr holte der VfB beim Endspiel in Berlin sogar den Titel.

Kiel verlor in der Liga am Wochenende gegen Greuther Fürth, warf im Pokal diese Saison aber schon die Bundesligisten VfL Wolfsburg und Hamburger SV raus – und das jeweils auswärts.