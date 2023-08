Titelverteidiger starten souverän in Beach-Volleyball-DM

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Die Titelverteidiger Nils Ehlers/Clemens Wickler und Svenja Müller/Cinija Tillmann sind mit Siegen in die deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball gestartet. Die Hamburger Ehlers und Wickler kamen am Donnerstag in Timmendorfer Strand zu einem souveränen 21:10, 21:14 gegen Richard Peemüller/Tilo Rietschel (Hamburg/Lübeck) und zogen ins Achtelfinale ein.

Ähnlich deutlich setzten sich die ebenfalls in Hamburg trainierenden WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann erst gegen Julia Laggner/Astrid Munkwitz (21:13, 21:11) und später gegen Melanie Gernert/Krohn (21:19, 21:11) durch. Sie stehen damit bereits im Viertelfinale.

Ihre Teilnahme abgesagt hatten Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Louisa Lippmann. Die EM-Dritten ziehen es vor, weiter zu trainieren. Zudem wollen beide nach Aussage von Lippmann kleinere Verletzungen auskurieren.