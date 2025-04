Titelverteidiger Flensburg erreicht European-League-Endrunde

Flensburg (dpa/lno) –

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt steht erneut in der Endrunde der Handball-European-League. Der Bundesligist gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen den dänischen Vertreter GOG Gudme mit 35:29 (17:12) und qualifizierte sich für das Final Four am 24. und 25. Mai in Hamburg.

Schon die erste Begegnung hatten die Norddeutschen mit 29:26 gewonnen. Beste Werfer bei der Partie in Flensburg waren Lasse Möller mit neun Treffern für die SG und Tobias Gröndahl mit acht Toren für GOG. Das Halbfinale wird am Mittwoch in Wien ausgelost.

Flensburgs Lasse Möller brilliert gegen seinen Ex-Club

Flensburg war sofort in der Partie. Lasse Möller, der in Gudme geboren und bei GOG ausgebildet wurde, traf zum 3:0 (3. Minute) und 5:1 (5.). Allerdings musste die SG schon früh auf ihren Spielmacher Jim Gottfridsson verzichten. Der Schwede hatte Probleme mit der linken Schulter.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schwächten sich die Dänen selbst. Nur eine Minute nach dem 19:21 (36.) sah Lasse Vilhelmsen nach einem Foul an Lasse Möller die Rote Karte. Flensburg zog in der Folge weiter davon. SG-Trainer Ales Pajovic gab in der Schlussphase dem 17 Jahre alten Torwart Catalin Haidu und dem 18 Jahre alten Linksaußen Jonas Rithaporn Einsatzzeit.