Titel: Vranjes hat große Ziele mit Flensburgs Handballern

Flensburg (dpa/lno) –

Der neue Sportliche Leiter Ljubomir Vranjes hat mit den Handballern der SG Flensburg-Handewitt viel vor. «Wir wollen die deutsche Meisterschaft und den Pokal gewinnen. So selbstbewusst müssen wir sein. Und in einer Zeit von fünf Jahren wollen wir wieder Champions-League-Sieger sein», sagte der 49-jährige Schwede in einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z). Vranjes betonte aber auch, dass man die Ziele «mit Demut» angehen wolle: «Wir wissen, wie schwer das ist.»

Der frühere schwedische Nationalspieler war von 2006 bis 2017 als Spieler, Funktionär und Trainer in Flensburg tätig. Größter Erfolg war 2014 der Gewinn der Champions League. Zur Saison 2023/24 kehrte Vranjes als Sportlicher Leiter zu den Norddeutschen zurück. Unter dem neuen Trainer Nicolej Krickau und mit den Zugängen Kay Smits (Champions-League-Sieger mit dem SC Magdeburg) sowie Lukas Jörgensen und Simon Pytlick (beide Weltmeister 2023 mit Dänemark) gilt die SG als Mitfavorit auf die Meisterschaft.

Über den angestrebten Spielstil des Teams sagte Vranjes: «Wir wollen jede Minute Druck auf den Gegner machen. Die sollen spüren, dass sie gegen Flensburg spielen. Die SG ist Tempo, Härte, Wille, Herz, Leidenschaft. Es ist einfach, diese Wörter zu sagen. Wir müssen sie auch leben.» Das erste Ligaspiel bestreitet die SG am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) vor heimischem Publikum gegen den HSV Hamburg.