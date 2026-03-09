Tischlerei in Flammen – Warnung vor starkem Rauch

09. März 2026 11:16
Eine Tischlerei im Landkreis Osterholz steht in Vollbrand. (Symbolbild) Christoph Reichwein/dpa
Ritterhude (dpa/lni) –

Eine Tischlerei in Ritterhude (Landkreis Osterholz) steht in Flammen. «Es ist niemand in Gefahr», betonte eine Sprecherin der Polizei. Alle Menschen hätten die Tischlerei rechtzeitig verlassen. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Warum das Feuer am Vormittag in der Tischlerei ausbrach, ist noch unklar. «Wir gehen von einem langen Einsatz aus», sagte die Polizeisprecherin. «Dort lagert viel Holz.» Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

