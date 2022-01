Tischler Hergen Garrelts erhält Staatspreis des Landes

Bad Zwischenahn (dpa/lni) – Der Tischler und Designer Hergen Garrelts aus Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland hat den mit 5000 Euro dotierten niedersächsischen Staatspreis für das gestaltende Handwerk erhalten. Gewürdigt wurden von Garrelts eingereichten Stühle – eine freie Arbeit ohne speziellen Kundenwunsch, wie die Handwerkskammer Oldenburg am Montag mitteilte. Das Sitzmöbel habe die Jury «absolut begeistert» dank optischer Leichtigkeit, geringen Gewichts und klarer Linien. Das Handwerk habe auch in der schwierigen Zeit der Pandemie nichts von seiner Kreativität und Innovationskraft eingebüßt, sagte Staatssekretär Berend Lindner dazu.

«Ich habe das Glück, mein gestalterisches Leben so leben zu können, wie ich es möchte», sagte Garrelts. Seit 30 Jahren sei er selbstständig. Der Hauptgeschäftsführer der Kammer, Heiko Henke, betonte, die Gestaltung basiere auf einer Ausbildung zum Tischler und einem Studium zum Designer: «Dies zeigt, dass eine solide handwerkliche Ausbildung, bei der das fachliche Know-how im Umgang mit Materialien erlernt und die Grundlage für gute Gestaltung gelegt wird, und ein darauf aufbauendes Studium zu hervorragenden Designleistungen befähigen.»

Der Staatspreis für das gestaltende Handwerk wird seit 1958 vergeben. In dieser Runde wurden rund 200 Exponate eingereicht. Neben Garrelts wurden zwei weitere Preisträger ausgezeichnet: Einen mit 3000 Euro dotierten Förderpreis erhielt der Tischlermeister und Produktdesigner Thorben Heuer aus Nordstemmen, ein ebenfalls mit 3000 Euro dotierter Unternehmenspreis ging an die Tischlerei Krüger in Alfeld.

