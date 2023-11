«Tintenherz» kommt als Musical auf englische Bühne

Hamburg (dpa) –

Der 2003 erschienene Bestseller «Tintenherz» von Cornelia Funke ist bereits mehrfach in Theatern aufgeführt und vor 15 Jahren mit Brendan Fraser, Paul Bettany und Helen Mirren verfilmt worden. Nun soll die erfolgreiche Geschichte über den Buchbinder Mo, der mit seiner Stimme Geschichten und Figuren aus Büchern zum Leben erwecken kann, auch als Musical auf die Bühne kommen. «Das wird jetzt gerade auf Englisch entwickelt», sagte Funke der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das kreative Team entwickele die Geschichte in eine ganz andere Richtung, «die mir aber sehr gefällt».

Derzeit werden die Texte des Musicals (die Libretti) von einer Londoner Librettistin geschrieben und zusammen mit einer sehr renommierten, englischen Komponistin erarbeitet. «Ich habe die ersten Lieder gehört, die mir sehr gut gefallen haben.» Wann das Musical aufgeführt werden wird, steht noch nicht fest.

Der kürzlich erschienene vierte Band der Tintenwelt, «Die Farbe der Rache», dreht sich um die Freundschaft von Staubfinger und dem Schwarzen Prinzen. Am 4. November liest Funke gemeinsam mit Schauspieler und Hörbuch-Sprecher Rainer Strecker im Hamburger Thalia Theater aus dem Buch, am 5. November in München.