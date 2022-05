Tim Walter: «Mit Elan und Vorfreude» in die Relegation

Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV und sein Trainer Tim Walter gehen «mit Elan und Vorfreude» in das erste Relegations-Duell am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Erstligisten Hertha BSC. «Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt», sagte der HSV-Coach am Dienstag bei der Pressekonferenz vor der Partie: «Das haben wir Hertha vielleicht voraus.»

Auch am vergangenen Sonntag sei die HSV-Mannschaft nach einem 0:1-Rückstand bei Hansa Rostock zurückgekommen und habe sich dank ihres Willens das 3:2 und den dritten Platz gesichert. «Der Charakter kann eine ausschlaggebende Rolle spielen», glaubt Walter, der allerdings vor der großen individuellen Qualität der Berliner warnte.