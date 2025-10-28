Tim Mälzers Tipp für Hobbyköche: «Keine Angst»

Hamburg (dpa) –

TV-Koch Tim Mälzer (54, «Kitchen Impossible») hat einen einfachen Tipp für Hobbyköche: «Keine Angst haben. Das ist ein banaler Spruch, sage ich seit 20 Jahren. Aber kein Essen, das ich gekocht habe, ist so schlecht gewesen, dass ich es dem Hund geben musste», sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur.

«Es ist, weiß Gott nicht, immer eine Offenbarung. Es ist, weiß Gott nicht, immer ein Genuss. Aber wenn du Angst hast, Dinge falsch zu machen, ist das der größte Fehler, der in der Küche passieren kann. Weil es tausend Wege gibt, die nach Rom führen», so Mälzer weiter.

Noch ein Ratschlag

Sein zweiter Tipp hat mit Erfahrung zu tun: «Meine Oma und meine Mutter konnten circa 20 Gerichte kochen. Die haben sie immer wieder auf den Tisch gebracht und dadurch sind sie routinierter und immer besser geworden», erklärte der TV-Koch. Beim Kochen sei die Wiederholung ein großes Geheimnis.

«Nimm dir ein einziges Gericht, was du kochen lernen möchtest und koche das alle zwei Wochen einmal. Du wirst beim zweiten Mal schon merken, dass es besser wird. Du wirst beim dritten Mal merken, dass es besser wird. Warum? Weil bestimmte Abläufe routiniert sind, wo du nicht mehr zauderst und zögerst», fasste Mälzer zusammen.

Neue Koch-Show startet am 4. November bei Vox

Am 4. November startet beim TV-Sender Vox Mälzers neue Show «Mälzers Meisterklasse», ab 28. Oktober kann das neue Koch-Format bei RTL+ gestreamt werden. Darin treten zwölf Kochtalente gegeneinander an, die während der Sendung von Mälzer als Mentor und Coach begleitet werden. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 50.000 Euro und ein Duell mit Tim Mälzer in seiner Vox-Show «Kitchen Impossible».