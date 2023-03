Tillmann/Müller bei Elite-Turnier in Mexiko Fünfte

Die in Hamburg trainierenden Svenja Müller und Cinja Tillmann. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Tepic (dpa) –

Die Beach-Volleyballerinnen Cinja Tillmann (31) und Svenja Müller (22) haben beim zweiten Elite-Turnier der Pro-Tour-Saison Platz fünf belegt. Das Duo aus Hamburg scheiterte am Samstagnachmittag (Ortszeit) im mexikanischen Tepic erst im Viertelfinale. Gegen die australischen Olympia-Zweiten Taliqua Clancy und Mariafe Artacho Del Sol mussten sich die deutschen Meisterinnen mit 21:16, 14:21, 9:15 geschlagen geben.

Bei den Männern erreichten Nils Ehlers und Clemens Wickler – ebenfalls aus Hamburg – das Halbfinale. Dort verpassten sie den Einzug ins Endspiel durch ein 17:21, 21:16, 12:15 gegen die Europameister David Åhman und Jonatan Hellvig aus Schweden. Ehlers (29) und Wickler (27) spielten am späten Sonntag (MESZ) gegen die niederländische Paarung Stefan Boermans und Yorick de Groot um den dritten Platz.

In diesem Jahr sind für die Beach Pro Tour zehn hochkarätige Elite-Turniere plus Finale im Dezember in Doha geplant. Dazu kommen neun Challenge-Turniere der zweithöchsten Kategorie und 21 Future-Veranstaltungen dazu.