Til Schweiger schwer verliebt auf den Malediven

Til Schweiger, Schauspieler, steht mit seiner Begleitung im Publikum. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) zeigt sich bei einem Malediven-Urlaub schwer verliebt. «Ich liebe Dich soooo sehr» schreibt Schweiger auf Instagram und postet dazu ein Foto seiner neuen Freundin, einer 25 Jahre alten Erzieherin aus Hamburg. Sie sei eine ganz besondere Person, die in sein Leben gekommen sei. «Du hast ein goldenes Herz, und ich habe endlich das Gefühl, angekommen zu sein», schwärmt Schweiger auf Englisch in seinem Post weiter. In anderen Posts zeigt sich das Paar küssend vor dem türkisblauen Wasser oder unter Palmen.

Schweiger hatte sich Ende Januar mit der neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Schweiger hat aus seiner langjährigen Ehe mit der Amerikanerin Dana Schweiger vier Kinder, die zwischen 1995 und 2002 geboren wurden.

Schweiger: Post auf Instagram