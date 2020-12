Tiktok-Star Falco Punch aus Schleswig-Holstein mag Landleben

Falco Punch, Musiker und Star der Internetplattform TikTok, macht ein Selfie. Foto: Gregor Fischer/dpa

Kiel (dpa) – Falco Punch (24), Tiktok-Star aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, mag das Landleben. Ein Umzug in die Großstadt reize ihn nicht, sagte Falco der Deutschen Presse-Agentur. Der gelernte Tischler wohnt etwa 50 Kilometer entfernt von Hamburg bei seinen Eltern. Den genauen Ort will er geheim halten. Demnächst wolle er mit seiner Freundin zusammenziehen, aber dann gerne weiter auf dem Land wohnen. «Ich bin hier groß geworden», betonte er. «Wenn man Heimat damit verbindet, dann möchte man auch nicht weg.» Falco Punch ist einer der erfolgreichsten deutschen Tiktok-Stars. 9,4 Millionen Follower hat er bei der Plattform für mobile Kurzvideos. Sein Markenzeichen: «Transitions» – nicht sichtbare Übergänge.

