Tiktok-Challenge kommt vier Männer teuer zu stehen

Lübeck (dpa/lno) –

Die Polizei ermittelt gegen vier Männer, die einen Brunnen in der Lübecker Innenstadt mit Seife und Spülmittel zum Überschäumen gebracht haben. Gegen die Männer im Alter zwischen 28 und 37 Jahren werde wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Männer waren bereits am 29. Juni dabei erwischt worden, wie sie die schäumenden Zusätze in einen Brunnen in der Innenstadt kippten.

Eine erste Ermahnung der Polizei schien die Männer nicht beeindruckt zu haben, sagte der Sprecher. Eine halbe Stunde später waren sie wieder vor Ort und füllten erneut Spülmittel in die Anlage, die nun massiv überschäumte. Die Beamten stellten Spülmittelflaschen und flüssige Handseife als Beweismittel sicher.

Der vermeintliche Spaß einer Tiktok-Challenge könnte für die Männer eine teure Tasse Tee werden, sagte der Sprecher. Für die Reinigung der Anlage, den Austausch von 10.000 Litern Wasser und die Reinigung des Wasserbeckens würden Kosten im mittleren dreistelligem Bereich anfallen, die ihnen in Rechnung gestellt würden.