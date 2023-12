Tiertransporter mit Bullen kippt auf die Seite

Mettingen (dpa/lnw) –

Bei einem Viehtransporter-Unfall sind am Dienstag in Mettingen im nördlichen Münsterland mehr als 20 Bullen in einem Anhänger auf die Seite gekippt. Nach Angaben der Polizei im Kreis Steinfurt war der Fahrer des Lastwagens mit seinem Gespann auf den Grünstreifen geraten. Die Zugmaschine mit einem Teil der Tiere blieb stehen. Ob und wie viele Tiere bei dem Unglück an der Landesgrenze zu Niedersachsen verletzt wurden, war zunächst unklar.

Am Abend hieß es, alle Tiere seien heil aus dem Transporter geholt worden. Die Bullen seien bis auf die ein oder andere Schürfwunde unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher. Weil der leere Anhänger ungünstig stehe, könne er allerdings erst am Mittwoch vom Unfallort entfernt werden.