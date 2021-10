Tiersegnung vor dem Osnabrücker Dom

Blick auf einen Turm vom Osnabrücker Dom St. Petrus. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa/lni) – Egal ob Maus, Katze, Hund oder Pferd: Aus Anlass des Gedenktages an den Heiligen Franz von Assisi am 4. Oktober können Tierbesitzer heute ihre Tiere vor dem Osnabrücker Dom segnen lassen. Der Begründer des Franziskanerordens gilt als Schutzpatron der Tiere. Der 4. Oktober gilt auch als Welttierschutztag. In den vergangenen Jahren waren jeweils rund 30 Tiere dabei. Erste Tiersegnungen gab es schon im 17. Jahrhundert: Damals wurde Nutztieren der Segen Gottes gespendet. Vom Wohlergehen der Tiere hing auch das Überleben der Menschen ab.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-446117/2