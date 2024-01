Tierschutzverein weist auf Anleinpflicht für Hunde hin

Bremen (dpa/lni) –

Der Bremer Tierschutzverein appelliert an Hundebesitzer, trotz der sich entspannenden Hochwasserlage die Anleinplicht zu befolgen. Durch die Eisflächen auf den überschwemmten Wiesen und Feldern seien Wildtiere wie etwa Rehe in einer schwierigen Lage, sagte eine Sprecherin am Montag. Sie seien in ihrer Fortbewegung stark eingeschränkt und liefen Gefahr einzubrechen und zu ertrinken. Freilaufende Hunde verschärften die Situation. Das Bremer Umweltressort hatte die Anleinpflicht für Hunde wegen der Hochwasserlage bis einschließlich 19. Januar verlängert. Diese gilt in der freien Landschaft, insbesondere auf Äckern, Wiesen, Moor- und Ödflächen sowie in größeren Baumbeständen und auf Deichen außerhalb des bebauten Stadtgebietes.