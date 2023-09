Tierschutzbund-Präsident fordert Fortschritte

Dötlingen (dpa) –

In der Debatte um neue rechtliche Mindestvorgaben an die Haltung von Mastputen hat der Deutsche Tierschutzbund Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zum Handeln aufgefordert. Der Präsident des Verbands, Thomas Schröder, kritisierte am Dienstag, dass öffentlich noch kein Verordnungsentwurf vorgelegt worden sei. «Wir haben jetzt schon im Grunde zwei Jahre verspielt», sagte Schröder. An Özdemir gerichtet sagte Schröder: «Das kritisiere ich deutlich, dass er da wenig Tempo und wenig Ehrgeiz reinlegt, es konkret zu machen.» Die freiwillige Haltungsvereinbarung reiche aus Sicht des Tierschutzes nicht aus.