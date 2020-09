Tierschutz-Verstöße in Mastbetrieb im Emsland festgestellt

Lathen (dpa/lni) – In einem Schweinemastbetrieb im Landkreis Emsland sind bei Kontrollen Mängel und Verstöße beim Tierschutz festgestellt worden. Es ging dabei unter anderem um kranke Tiere, abgestellte Tränknippel und fehlende Unterbringung in Krankenbuchten, wie der Landkreis am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Es handele sich um einen der größeren Mastbetriebe im Emsland, sagte eine Sprecherin. Ihr zufolge wurden die Behörden im Juli informiert und überprüften den Betrieb.

Nach einer tierärztlichen Kontrolle, sei eine unverzügliche Behebung der Mängel veranlasst worden. «Die erkrankten Tiere wurden umgehend versorgt», sagte die Landkreis-Sprecherin. Die betroffenen Trinkvorrichtungen seien zeitnah repariert worden. Vom Betreiber sei ein Konzept für tierärztliche Kontrollen und Schulungen verantwortlicher Mitarbeiter eingefordert worden.

Der Verein «Deutsches Tierschutzbüro» hatte zuvor in einer Mitteilung über Missstände in einem Betrieb in der Samtgemeinde Lathen berichtet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg bestätigte am Mittwoch, dass Videoaufnahmen von einer Tierrechtsorganisation übersandt wurden, die zur Bewertung an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg weitergeleitet wurden. Diese Bewertung sei noch nicht abgeschlossen.