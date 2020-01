Tierparks warten «gelassen» auf Afrikanische Schweinepest

Schutzzäune gegen Afrikanische Schweinepest. Foto: Ronald Bonß/zb/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Tierparks in Schleswig-Holstein sehen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bislang gelassen entgegen. «Ein doppelter Zaun, der täglich kontrolliert wird, ist der wichtigste Schutz unserer Tiere vor der afrikanischen Schweinepest» sagte Kai Frölich vom Tierpark Arche Warder. In der Arche Warder werde darauf geachtet, «dass nur mit unserem kontrollierten Futter gefüttert wird.»

Das bestätigt auch der Wildpark Eekholt im Kreis Segeberg. Dort leben in den Gehegen zurzeit zwölf Frischlinge, sieben Bachen und zwei Keiler, sagte der Leiter der Tierpflege, André Rose. Geschützt werden die Gehegetiere vor direktem Kontakte mit frei lebenden Wildschweinen durch zwei Zäune – einer zwei Meter hoch, einer 1,20 Meter hoch. «Das ist das Wichtigste», sagte Rose. Schilder weisen die Besucher darauf hin, den Tiere kein mitgebrachtes Futter ins Gehege zu werfen.

Der Tierpark in Neumünster hat lediglich beim Füttern auf die drohende Schweinepest reagiert. «In Absprache mit unserem Veterinäramt haben wir geklärt, was die Schweine fressen dürfen und was nicht», sagte Zoodirektorin Verena Kaspari.

Welche Maßnahmen beim Ausbrechen der ASP getroffen werden, wird dann nicht der Tierpark entscheiden, sondern das zuständige Veterinäramt. Denn ein Tierpark unterliegt in dem Fall den gleichen Gesetzen wie jeder andere Schweinehalter.