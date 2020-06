Tierparks mit Besucherzahl nach Wiedereröffnung zufrieden

Verena Kaspari, Zoodirektorin des Tierpark Neumünster, füttert einen Baumstachler in seinem Gehege. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Gettorf/Großenaspe (dpa/lno) – Mit Lockerung der Corona-Auflagen ist ein Stück weit Normalität in die Wildparks und Zoos in Schleswig-Holstein eingekehrt. Die Besucherzahlen in den vergangenen Wochen lagen zum Teil sogar über denen des Vorjahreszeitraums, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen Parks ergab. Dennoch sind nicht alle Probleme gelöst: Einnahmeausfälle etwa durch ausgefallene Veranstaltungen, Auflagen und eine mögliche zweite Corona-Welle bereiten den Betreibern Sorgen. Wie das Jahr wirtschaftlich abgeschlossen werden kann, lässt sich nicht vorhersagen.

Am 20. April durften die Parks mit Auflagen wieder öffnen. Der TIERPARK NEUMÜNSTER hat seitdem rund 54 000 Besucher angezogen. Das waren mehr als 23 000 Besucher mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres, wie Zoodirektorin Verena Kaspari sagte. «Das ist schon sehr viel.» Durch das erhöhte Besucheraufkommen konnten die Einnahmeausfälle zwar nicht kompensiert werden, wohl jedoch durch das erhöhte Spendenaufkommen. «Die weltweite Spendenbereitschaft war extrem hoch.»

Auf Grund vieler Vorgaben sei aber ein regulärer Betrieb noch nicht möglich. So gebe es keine Schaufütterungen, Tierhäuser seien ebenso wie der Streichelzoo noch geschlossen, sagte Kaspari. Auch größere Events können momentan nicht veranstaltet werden. «Die Finanzierung des Tierparks kann jedoch aktuell durch die Eintrittsgelder gesichert werden.» Ob der Park über die Runden kommen werde, sei dennoch schwierig voraus zu sagen, sagte die Zoodirektorin. Das werde sehr drauf ankommen, ob im Herbst eine zweite Corona-Welle folgt.

Auch der TIERPARK GETTORF verzeichnete seit Wiedereröffnung ein Besucherplus. «Da wurde Ostern ein bisschen nachgeholt», sagte Geschäftsführer Jörg Bumann. Es habe durchweg mehr Besucher gegeben, dies werde aber jetzt, wo der Alltag fast wieder da sei, wieder etwas relativiert. Man habe es beispielsweise deutlich gemerkt, als die Grundschüler wieder täglich in die Schule mussten. Dennoch: «Wir haben jetzt eine gute Besucherzahl», sagte Bumann. Man brauche aber auch mehr Personal für die Einhaltung der Auflagen.

Wenn er die Besucherzahl vom vergangenen Jahr zugrunde legen würde, aber mit den Auflagen und den Mindereinnahmen, etwa weil der Futterverkauf fehlt, gegenrechnet, dann würde er den Park finanziert bekommen, glaubt Bumann. Allerdings gebe es dann kein neues Spielgerät, Gehege oder ähnliches. «Wir können reparieren, aber wir können nicht aufbauen, erweitern.» Was er nicht wisse, ist, ob genug eingenommen werde, um den Winter vorzufinanzieren. Zumal man nicht vorhersehen könne, ob die Tierparks wegen einer zweiten Corona-Welle erneut schließen müssen. Er hoffe aber, auf eine schwarze Null zu kommen.

Der WILDPARK EEKHOLT in Großenaspe hat ebenfalls am 20. April wieder geöffnet. Darüber, wie viele Menschen seitdem den Park besucht haben, kann Geschäftsführer Wolf-Gunthram von Schenck keine Angaben machen. «Durch die Schließung des Wildparks für fünf Wochen gerade über Ostern haben wir deutlich weniger Besucher gehabt und sind jetzt dabei, dies wieder auszugleichen.» Trotz der mit den Auflagen verbundenen Einschränkungen könne der laufende Betrieb finanziert werden, und die Versorgung der Tiere sei sichergestellt. Ein großes Problem sei jedoch das Ausbleiben von Schulklassen und Kindergärten.

Bis zu den Sommerferien sei man nahezu ausgebucht gewesen, alle Buchungen seien jedoch storniert worden. «Auch Großveranstaltungen im Herbst und Winter sehen wir momentan mit einem großen Fragezeichen entgegen.» Ob der Tierpark trotz der mehrwöchigen Schließung mit einem «blauen Auge» davon gekommen ist, lässt sich noch nicht sagen. Erst am Jahresende werde es Klarheit über die Auswirkungen und Entwicklungen geben. Sie seien aber zuversichtlich, einen Teil der gesamten Einnahmeausfälle kompensieren zu können.

«Viele Faktoren wie auch die sich häufig ändernden Corona-Regeln sind momentan sehr schwer vorherzusagen. Für den Herbst und Winter drohen uns Einnahmeausfälle durch die Absage von großen Veranstaltungen im Wildpark Eekholt», sagte von Schenck. «Wir tun alles, um die Verluste auszugleichen und sind sehr froh über die Unterstützung und die Verbundenheit unserer Besucher.» Die Spendenbereitschaft und Hilfsbereitschaft sei überwältigend gewesen.

Auch der WESTKÜSTENPARK in St. Peter-Ording konnte sich über ein großes Spendenaufkommen freuen, wie Direktor Peter Marke sagte. Der Park hatte am 8. Mai wieder geöffnet. Aber es sei sehr schwierig gewesen und habe nicht viel gebracht, sagte Marke. Es habe überall geheißen, an Himmelfahrt und Pfingsten boome es. «Aber bei uns waren kaum Leute.» Denn nach St. Peter-Ording durften an den Wochenenden um Himmelfahrt und Pfingsten keine Tagesgäste fahren. An den Zufahrtsstraßen wurde kontrolliert. Die Besucherzahlen seien dadurch erheblich niedriger gewesen als im Vorjahr. Ein Regelbetrieb könne mit den zur Zeit geltenden Auflagen nicht finanziert werden, sagte Marke. Es sei alles wesentlich komplizierter geworden. Der Park hat im Winter geschlossen und zum Ende des Winters arbeite man immer am Limit. «Aber dieses Jahr ist es noch schlechter gekommen.»

