Tierpark verabschiedet Walrossbullen Thor mit Fischtorte

Tierpflegerin Lisa Voß schenkt dem Walross „Thor“ eine Abschiedstorte aus Fisch, Muscheln und Eis. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Tierpfleger im Tierpark Hagenbeck haben sich mit einer Torte aus Fisch, Muscheln und Eis vom Walrossbullen Thor verabschiedet. Am Donnerstag wurde das fünf Jahre alte Tier ein letztes Mal den Besuchern in Hamburg gezeigt. Im Laufe der nächsten Wochen verlässt es Hamburg und zieht im Rahmen eines Zuchtprogramms in den Zoo Pairi Daiza im belgischen Brugelette, wie der Tierpark mitteilte. Ein genauer Umzugstermin stehe aber noch nicht fest. Thor kam im Tierpark Hagenbeck im Juni 2014 als erstes Walrossbaby Deutschlands zur Welt. In seinem neuen Zuhause in Belgien soll der Bulle für Walrossnachwuchs sorgen.