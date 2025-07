Tierpark Hagenbeck: Nachwuchs bei der größten Antilopenart

Mit der Geburt von Elenantilopen-Jungtier Nadia beteiligt sich der Tierpark Hagenbeck am Schutz einer bedrohten Tierart. -/Tierpark Hagenbeck/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachwuchs bei den Elenantilopen im Tierpark Hagenbeck: Ein Jungtier erkundet seit Kurzem die Außenanlage. Wie der Tierpark in Hamburg mitteilt, brachte Elenantilopen-Weibchen Nela bereits Ende Juni ein gesundes weibliches Kalb zur Welt.

Die ersten Tage nach der Geburt sei die kleine Nadia mit ihrer Mama noch im Innengehege geblieben, um die Mutter-Kind-Bindung zu stärken. Inzwischen ist das Antilopenmädchen auch auf der 3.000 Quadratmeter großen Außenanlage anzutreffen. Dort nahm Nadia nach Angaben des Tierparks «die neuen Eindrücke zwar wachsam, aber entspannt und gelassen hin». Sie habe bereits erste Bekanntschaften mit ihren Mitbewohnern, den Großen Kudus, Impalas und Hornraben gemacht.

Elenantilopen zählen zur größten Antilopenart der Welt

«Rund neun Monate wird die Kleine gesäugt. Mit etwa zwei Monaten fangen die Jungtiere aber schon an, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Was sich aber bereits jetzt schon abzeichnet, sind kleine Hornansätze, die arttypisch sind und von Geburt an wachsen», sagte der Zootierarzt Michael Flügger laut Mitteilung über das Jungtier. Mama Nela werde ihrer Mutterrolle «optimal gerecht», betonte er zudem.

Elenantilopen sind den Angaben des Tierparks zufolge in Ost- und Südafrika beheimatet und zählen zur größten Antilopenart der Welt. Männchen erreichen demnach eine Schulterhöhe von 1,85 Meter und können bis zu 700 Kilogramm auf die Waage bringen – Weibchen bis zu 500 Kilogramm. Aufgrund von Bejagung und Lebensraumverlust gelten Elenantilopen in einigen Regionen als stark bedroht. «Mit der Geburt von Nadia leistet Hagenbeck somit einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung und Biodiversität», heißt es in der Mitteilung.