Tierpark Hagenbeck bekommt neue Geschäftsführer

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Tierpark Hagenbeck wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Nach fünf Jahren im Amt geht der derzeitige Tierpark-Geschäftsführer Dirk Albrecht mit dem Jahreswechsel in den Ruhestand und übergibt die Herrschaft an zwei neue Geschäftsführer. Von Januar 2025 an sollen der bisherige Zoologische Direktor Guido Westhoff und der ehemalige Tierpark-Inspektor Walter Wolters die Geschäfte des privaten Tierparks führen, wie der Tierpark in Hamburg mitteilte.

Der Tierpark ist im Besitz von zwei Hagenbeck-Familienstämmen. Albrecht sei es gelungen, im Team mit beiden Linien den Tierpark durch schwierige Zeiten zu führen, hieß es weiter. Die Corona-Krise habe dabei eine besondere Herausforderung dargestellt. Zudem seien in der Zeit Albrechts mehr als 40 kleinere und größere Bauprojekte initiiert worden.

Zuletzt war der Tierpark auch immer wieder in den Medien, weil die Gewerkschaft IG Bau die Geschäftsleitung von einem Haustarifvertrag überzeugen wollte. Deshalb gab es auch Warnstreiks. Der Tierpark Hagenbeck ist der einzige private Großzoo Deutschlands und unterliegt deswegen – anders als die sonst in öffentlicher Hand befindlichen großen Zoos – keinem Flächentarifvertrag. Stattdessen sollte es eine neue Betriebsvereinbarung geben.