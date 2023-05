Tierhalterin geht schwimmen und lässt Hund im Auto zurück

Bad Salzdetfurth (dpa) –

Die Polizei hat am Sonntag einen Hund aus einem schwarzen Auto befreit, das halb in der Sonne stand. Im Kofferraum befand sich ein Berner Sennenhund, der bei Eintreffen der Beamten bereits träge und benommen wirkte. Das Fahrzeug stand nach Auskunft der Polizei am Parkplatz des Solebades in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim). Spaziergänger waren auf das Tier aufmerksam geworden.

Die Tierhalterin wurde ausfindig gemacht und befreite daraufhin ihren Hund aus der lebensgefährlichen Lage. Nach eigenen Angaben habe sie ihr Auto eine Stunde zuvor im Schatten abgestellt, um schwimmen zu gehen. Gegen sie wird nun ein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.