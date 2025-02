Tiefkühlkosthersteller Frosta erzielt mehr Gewinn

Bremerhaven (dpa/lni) –

Der Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta hat 2024 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss – also das Ergebnis nach Steuern – stieg um 23 Prozent auf 42,0 Millionen Euro (2023: 34,1 Mio Euro), wie Vorstand Maik Busse sagte. Grund dafür sei vor allem das starke Wachstum der Eigenmarke Frosta. In diesem Bereich sei der Umsatz um 13,5 Prozent auf 331 Millionen Euro gewachsen. Der Gesamtkonzernumsatz sei dagegen mit 638 Millionen Euro ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (639 Mio Euro) geblieben.

Wegen des guten Ergebnisses soll die Dividende je Aktie erneut erhöht werden – von 2,00 Euro auf 2,40 Euro. Dies soll auf der Hauptversammlung am 24. April 2025 beschlossen werden, sagte Busse. Zuletzt war die Dividende 2024 erhöht worden, nachdem sie mehrere Jahre bei 1,60 Euro stagnierte. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2024 um 95 auf 1.760. Die Anzahl soll weiter erhöht werden. Frosta produziert in drei Werken in Deutschland und einem Werk in Polen.