Ticketvorverkauf für Landesgartenschau gestartet

Bad Gandersheim (dpa/lni) –

Der Ticketvorverkauf für die Landesgartenschau (Laga) in Bad Gandersheim ist gestartet. In exakt einem Jahr soll die Laga eröffnet werden, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Ursprünglich war der Start der Gartenausstellung am Donnerstag geplant, wegen Lieferengpässen wurde die Schau um ein Jahr verschoben. Die Landesgartenschau findet vom 14. April 2023 bis zum 15. Oktober 2023 statt.

Bis zum 31. Mai seien vergünstigte Dauerkarten unter anderem für Familien verfügbar. Der restliche Ticketvorverkauf läuft bis zum 15. Oktober. Dauerkarten und Tageskarten könnten unter anderem bei der Touristeninformation in Bad Gandersheim erworben werden. Bei weiteren Informationszentren in der Region etwa in Seesen oder Northeim könnten ausschließlich Tageskarten gekauft werden. In den Karten wird unter anderem der Eintritt für das neugestaltete Solefreibad enthalten sein, wie es weiter hieß.