Ticketverkauf für Open-Air-Konzerte mit Martin Grubinger

Lübeck (dpa/lno) – Der Vorverkauf für weitere Open-Air-Konzerte des wegen der Corona-Krise eigentlich abgesagten Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) beginnt an diesem Mittwoch: Ab dem 8. August ist Percussion-Star Martin Grubinger in Schleswig-Holstein für 14 Konzerte im ganzen Land unterwegs. Seine Bühne besteht aus zwei Trucks, auf denen Instrumente für drei Schlagzeuger montiert sind. Mit an Bord sind Slavik Stakhov und Richard Putz, die laut SHMF zusammen mit Grubinger ein eingespieltes Trio bilden und ein mitreißendes Percussion-Programm bieten. Sofern es genügend Platz gibt, können maximal bis zu 500 Menschen die Konzerte besuchen.

Bereits im Vorverkauf befindet sich eine «Stippvisite» mit Festival Brass, den Blechbläsern des Festivalorchesters. Die jungen internationalen Musiker zeigen in Niebüll am 26. Juli ihr Können mit einem beschwingten Programm von Barock bis Broadway.

Auch der Pianist und Festivalgründer Justus Frantz gastiert am 2. August in Plön und Schenefeld bei Hamburg mit musikalischen «Stippvisiten». In den rund einstündigen Konzerten präsentiert er Werke von Frédéric Chopin am Klavier.

In den nächsten Wochen sind weitere Konzerte und Vorverkaufstermine geplant. Das SHMF hat das abgespeckte Programm «Sommer der Möglichkeiten» genannt.

Aus Hygienegründen dauern die Konzerte maximal 60 Minuten. Es gibt nur sogenannte Duo-Karten für je zwei Sitzplätze nebeneinander. Interessierte können pro Konzert höchstens zwei Duo-Karten kaufen. Tickets können online unter www.shmf.de und telefonisch über 0431 23 70 70 gebucht werden. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Das erste Konzert mit 500 Zuschauern seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein hatten am Montagabend die Pianisten Christoph Eschenbach und Justus Frantz auf der Freilichtbühne der Kieler Krusenkoppel gegeben. Die beiden Gründungsväter des SHMF spielten Werke von Franz Schubert und Johannes Brahms und erhielten viel Applaus.