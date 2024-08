THW reist nach Hamburg – Nordderby in der zweiten Runde

Düsseldorf (dpa) –

Die Handballer des THW Kiel reisen in der zweiten Runde des DHB-Pokals zum Nordrivalen HSV Hamburg. Dieses Los zog Tischtennis-Legende Timo Boll vor dem Supercup zwischen Meister SC Magdeburg und den Füchsen Berlin in Düsseldorf. «Das Beste an diesem Los ist die kurze Anreise für uns und unsere Fans», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: «Sportlich ist das direkt in der zweiten Runde natürlich ein dickes Brett.»

Dazu empfängt der Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Der HC Empor Rostock hat als letzter Drittligist im Wettbewerb die HSG Nordhorn-Lingen aus der 2. Liga zu Gast. Die Spiele finden vom 1. bis zum 3. Oktober statt, die genauen Termine stehen bislang nicht fest.

Die SG Flensburg-Handewitt steigt als Dritter des Wettbewerbs aus der Vorsaison erst im Achtelfinale ein. Gleiches gilt für Titelverteidiger SC Magdeburg und Finalteilnehmer MT Melsungen. Fernziel aller Clubs ist das Final Four am 12. und 13. April 2025 in Köln.