THW-Profi Wiencek: Unser Anspruch ist die Titelverteidigung

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Profi Patrick Wiencek hält wenig von den Experten-Tipps, die seinen Club THW Kiel nicht als Topfavoriten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft einschätzen. «Die Meinung von anderen interessiert mich meistens relativ wenig. Wir sind der amtierende Meister und gehen mit dem Anspruch in die Saison, unseren Titel zu verteidigen. Dafür werden wir alles geben», sagte der 34 Jahre alte Kreisläufer des Rekordmeisters der «Bild» (Samstag). Die Kieler, die am Mittwoch den Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gewonnen hatten, starten am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten in die neue Saison.

Wiencek erwartet ein enges Titelrennen. «Vergangene Saison war der Meisterkampf schon spannend. Diese Saison kann es noch enger werden. Flensburg, Magdeburg und Berlin haben sich enorm verstärkt. Das haben wir aber auch», sagte der Kieler. Vor allem hat er den THW-Zugang Elias Ellefsen á Skipagötu im Blick: «Wenn er so spielt, wie er trainiert, müssen wir uns von Anfang an keine Sorgen machen», sagte Wiencek über den 21-jährigen Färinger. Allerdings schränkte der Routinier ein: «Natürlich ist er ziemlich jung, kommt aus einer anderen Liga. Nun spielt er in der stärksten Liga der Welt, spricht die Sprache noch nicht, die Taktik ist neu – da muss er sich erst reinfinden.»