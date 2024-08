THW Kiel will zurück in die Champions League

Der THW Kiel startet am 5. September in die neue Bundesliga-Saison. Frank Molter/dpa

Damp (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW will zurück an die Spitze. «Die Rückkehr in die Champions League» ist für den Aufsichtsratsvorsitzenden Marc Weinstock das große Ziel: «Das heißt, in der Bundesliga Erster oder Zweiter zu werden. Und wir wollen in den anderen Wettbewerben das Final Four erreichen.»

Erstmals seit 2018 sind die Kieler Zebras, die die vergangene Spielzeit als Tabellenvierter abschlossen, nicht für die Königsklasse qualifiziert. Sie müssen sich mit der European League begnügen. Eine Situation, die auch dank der vier namhaften Neuzugänge schnellstmöglich korrigiert werden soll.

In dem dänischen Halbrechten Emil Madsen (23/GOG Gudme) wechselte der Top-Torschütze der Champions-League-Serie 2022/23 an die Förde. Der ungarische Olympia-Teilnehmer Bence Imre (21/Ferencvarosi TC) sowie Lukas Zerbe (28/zuvor 23 Jahre TBV Lemgo) sollen die Lücken auf der Rechtsaußen-Position schließen, die Niclas Ekberg nach seinem Abschied hinterlassen hat.

Andreas Wolff will Titel sammeln

Dazu freut sich Torwart-Idol Andreas Wolff nach fünfjähriger Kiel-Abstinenz auf seine Rückkehr zwischen die THW-Pfosten. «Meine Mission hier in Kiel ist noch nicht abgeschlossen: Mindestens eine deutsche Meisterschaft – es dürfen in den kommenden Jahren aber gerne auch noch mehr werden», sagte der 33 Jahre alte Silbermedaillen-Gewinner von Paris.

Gleichzeitig sprach Wolff von einer «gewissen Demut», die dem THW trotz der eigenen, hochgesteckten Ansprüche gut zu Gesicht stehe. Dem stimmte auch Trainer Filip Jicha angesichts der knappen Vorbereitungszeit zu: «Wir haben insgesamt nur 20 Tage statt der vier bis fünf Wochen in der Vergangenheit.»

Weniger Dauerkarten als in der Vergangenheit abgesetzt

Bereits am 5. September (20.30 Uhr/Dyn) starten die Kieler mit der Auswärtspartie bei den Rhein-Neckar Löwen in die neue Bundesliga-Spielzeit. Langfristig ausfallen werden Harald Reinkind (Fersen-OP) und Torhüter Tomas Mrkva (Meniskus-OP). Für seine Bundesliga-Heimspiele hat der THW mit bislang 8.800 rund 300 Dauerkarten weniger abgesetzt als im Vorjahr.